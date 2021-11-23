اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" تجتمع في تونس لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية
Reuters Suhaib Salem
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انطلق اليوم الثلاثاء، في تونس العاصمة، اجتماع جديد للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وكانت اللجنة قد انعقدت في مطلع نوفمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.
وتوصلت إلى اتفاق مع ممثلي الدول الثلاث على "إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لدعم تنفيذ خطة عملها بشأن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة"، حسب بيان سابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
المصدر: "الوسط" الليبية + RT
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