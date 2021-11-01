اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا تصدر بيانا من مصر حول خروج المرتزقة الأجانب

أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الخاصة بليبيا بيانا حول خطة العمل لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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واجتمعت اللجنة العسكرية بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر وباستضافة من مصر وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبحضور رئيس البعثة، يان كوبیش، لغرض التشاور ووضع آلية للتواصل والتنسيق لإيجاد أرضية مشتركة تمكن هذه الدول من أجل التعاون المشترك للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار.

وقد سادت الاجتماعات أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها على ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري، كما أبدی ممثلو دول السودان وتشاد والنيجر استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولهم وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبى في هذا الشأن.

المصدر: RT