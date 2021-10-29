ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" تجتمع في القاهرة لبحث خروج المقاتلين الأجانب

كشف الفريق فرج الصوصاع، عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، أن اللجنة ستجتمع يوم السبت في القاهرة تلبية لدعوة من السلطات المصرية.

وأوضح الصوصاع في تصريحات لـRT أن اللجنة "ستناقش خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، خاصة المقاتلين القادمين من السودان والنيجر وتشاد".

وأضاف أن اجتماع اللجنة سيحضره مندوبون من الدول المذكورة.

وكان الفريق الهادي الفلاح، عضو اللجنة العسكرية "5+5"، قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن اللجنة "تجهز لاجتماع في مصر مع الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بالمنطقة الجنوبية، للوصول إلى آلية إخراجهم دون تشكيل خطر على هذه الدول".

وأضاف أن "المراقبين لم يبدأوا عملهم بعد، وسيباشرونه قريبا بعد اجتماع اللجنة وبالتزامن مع البدء في إخراج المرتزقة، واجتماعنا المقبل سيناقش إمكانية فتح الطريق العام الرابط بين منطقة الهيشة وبلدية الجفرة".

المصدر: RT