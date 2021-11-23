العراق.. حالات اختناق وإصابات في احتجاجات طلبة السليمانية - فيديو
RT
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بتجدد الصدامات بين الطلبة المحتجين وقوات الأمن في محافظة السليمانية شمالي البلاد.
وذكر مراسلنا، أن قوات الأمن في السليمانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قطعوا مجموعة طرقات في المحافظة.
وأضاف، أن صدامات حدثت بين المحتجين وقوات الأمن، أدت إلى اختناق وإصابة العشرات.
المصدر: RT
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