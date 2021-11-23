مراسلنا: احتجاجات طلبة السليمانية تتجدد وتمتد إلى عاصمة كردستان العراق - صور

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن احتجاجات طلبة محافظة السليمانية في إقليم كردستان، تجددت لليوم الثالث على التوالي، فيما أشار إلى خروج احتجاجات مشابهة في محافظة أربيل.

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وذكر مراسلنا، أن المئات من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية، ما زالوا يقطعون الطريق الرئيسي للمحافظة القريب من مبنى الجامعة للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.

وأضاف، أن احتجاجات أخرى لذات الأسباب خرجت في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

ويوم أمس أفاد مراسل RT في العراق بوقوع صدامات بين طلبة محتجين وعناصر الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

المصدر: RT