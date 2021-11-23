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مراسلنا: احتجاجات طلبة السليمانية تتجدد وتمتد إلى عاصمة كردستان العراق - صور

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مراسلنا: احتجاجات طلبة السليمانية تتجدد وتمتد إلى عاصمة كردستان العراق - صور
RT
احتجاجات الطلبة في السليمانية بالعراق
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن احتجاجات طلبة محافظة السليمانية في إقليم كردستان، تجددت لليوم الثالث على التوالي، فيما أشار إلى خروج احتجاجات مشابهة في محافظة أربيل.

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وذكر مراسلنا، أن المئات من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية، ما زالوا يقطعون الطريق الرئيسي للمحافظة القريب من مبنى الجامعة للمطالبة بصرف منحهم المالية وتحسينها.

مراسلنا: احتجاجات طلبة السليمانية تتجدد وتمتد إلى عاصمة كردستان العراق - صور

وأضاف، أن احتجاجات أخرى لذات الأسباب خرجت في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

مراسلنا: احتجاجات طلبة السليمانية تتجدد وتمتد إلى عاصمة كردستان العراق - صور

ويوم أمس أفاد مراسل RT في العراق بوقوع صدامات بين طلبة محتجين وعناصر الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

مراسلنا: احتجاجات طلبة السليمانية تتجدد وتمتد إلى عاصمة كردستان العراق - صور
مراسلنا: احتجاجات طلبة السليمانية تتجدد وتمتد إلى عاصمة كردستان العراق - صور

المصدر: RT

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