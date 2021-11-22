العراق.. صدامات بين الأمن وطلبة محتجين بمحافظة السليمانية - فيديو

أفاد مراسل RT في العراق بوقوع صدامات بين طلبة محتجين وعناصر الأمن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وذكر مراسلنا أن طلبة جامعات ومعاهد محافظة السليمانية شمالي العراق، تظاهروا اليوم وطالبوا بصرف وتحسين المنح المالية المقدمة لهم.

وأضاف، أن حركة سير المركبات في المحافظة متوقفة تماما في الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى جامعة السليمانية.

من جهتها قالت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق في بيان صحفي، إن "مخصصات الطلبة المالية قطعت من قبل مجلس وزراء الإقليم في الكتاب المرقم بالعدد (1018) بتاريخ 11/ 2 / 2014 بسبب الأزمة المالية".



وأضافت: "قبل عام 2014 وبعد إقرار الميزانية من قبل برلمان الإقليم كان تخصص مبالغ للطلبة وكانت تصرف من قبل وزارة التعليم العالي نفسها ولم تعد إلى وزارة المالية أبدا ولا علاقة للوزارة بالأمر".

المصدر: RT