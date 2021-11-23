بلينكن للبرهان: ندعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

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وأجرى بلينكن اتصالا برئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وهنأه بتوقيع الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي، عن أمله في أن يسهم الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك، في استكمال هياكل الدولة وعملية الإنتقال في السودان وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لكل ما من شأنه تحقيق السلام والإستقرار في السودان وبناء علاقات متطورة وفعالة ذات مصالح متبادلة ومشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان.

المصدر: RT