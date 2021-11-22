واشنطن تعرب عن تفاؤلها بإعادة حمدوك لمنصبه
Reuters TOM BRENNER
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاؤل واشنطن بإعادة عبد الله حمدوك إلى منصبه في رئاسة الحكومة السودانية، بموجب اتفاق تم توقيعه بين الأطراف السياسية السودانية أمس.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان له إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين.
وأضاف: "لا بد أن نرى استمرار التقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد"، مجددا الدعوة للإفراج عن جميع الزعماء المدنيين في السودان.
المصدر: "رويترز"
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