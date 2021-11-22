وسط أزمة تصريحات قرداحي.. الرئيس اللبناني يتلقى تهنئة من دولة خليجية بمناسبة عيد الاستقلال

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

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كذلك تلقى نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني برقية تهنئة من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

سمو أمير البلاد المفدى يبعث برقية تهنئة، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. #قناhttps://t.co/Nk6o4rfEC3pic.twitter.com/4zJc5AM5qI — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2021

معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبعث برقية تهنئة، إلى رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. #قناhttps://t.co/MGZpt4zqSvpic.twitter.com/VcuozB3Poj — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2021

وتشهد العلاقات اللبنانية الخليجية أزمة دبلوماسية إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن، قال فيها إن السعودية والإمارات "تعتديان على الشعب اليمني"، وإن جماعة الحوثيين "تمارس الدفاع عن النفس"، فيما اتخذت السعودية والبحرين والكويت والإمارات إجراءات دبلوماسية بحق لبنان.

المصدر: RT