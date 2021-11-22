التحالف العربي: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن هناك مؤشرات على خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف في بيان له، إلى أنه "رصد تحركات ونشاطا عدائيا للحوثيين باستخدام زوارق مفخخة في المنطقة".

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التحالف : مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بحنوب البحر الأحمر .#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 21, 2021



وتابع: "قواتنا تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة".

#عاجل

التحالف : رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للمليشيا باستخدام زوارق مفخخة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 21, 2021

وأعلن التحالف الشهر الماضي، تنفيذه عملية استهدف خلالها موقعا، قال إنه "يقع في معسكر الجبانة الساحلي في الحديدة، ويستخدمه الحوثيون لتجميع الزوارق المفخخة".

وذكر أن "العملية أسفرت عن تدمير 4 زوارق مفخخة تم تجهيزها في الموقع لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة"، مشددا على أن جهوده "أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

المصدر: "واس"