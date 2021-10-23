التحالف العربي يعلن استهدافه موقعا لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن استهدافه موقعا تستخدمه جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) لتجميع الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت تنفيذه عملية استهداف هذا الموقع الذي قيل إنه يقع في معسكر الجبانة الساحلي في الحديدة.

#التحالف: أسهمت جهود التحالف في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 23, 2021

وذكر التحالف أن العملية أسفرت عن تدمير أربعة زوارق مفخخة تم تجهيزها في الموقع لـ"تنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة"، مشددا على أن جهوده "أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

في غضون ذلك، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن سماء مدينة الحديدة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات التحالف، محملة إياه المسؤولية عن شن ثلاث غارات على المدينة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول اليمن في الآونة الأخيرة، حيث يواصل الحوثيون زحفهم الرامي إلى السيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية في وسط البلاد.

المصدر: "واس" + "المسيرة"