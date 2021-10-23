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التحالف العربي يعلن استهدافه موقعا لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة

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التحالف العربي يعلن استهدافه موقعا لتجميع زوارق الحوثيين المفخخة في الحديدة
AP Nariman El-Mofty
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن استهدافه موقعا تستخدمه جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) لتجميع الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت تنفيذه عملية استهداف هذا الموقع الذي قيل إنه يقع في معسكر الجبانة الساحلي في الحديدة.

وذكر التحالف أن العملية أسفرت عن تدمير أربعة زوارق مفخخة تم تجهيزها في الموقع لـ"تنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة"، مشددا على أن جهوده "أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

في غضون ذلك، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن سماء مدينة الحديدة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات التحالف، محملة إياه المسؤولية عن شن ثلاث غارات على المدينة.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول اليمن في الآونة الأخيرة، حيث يواصل الحوثيون زحفهم الرامي إلى السيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية في وسط البلاد.

المصدر: "واس" + "المسيرة"

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