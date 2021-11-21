نائب مصري يشن هجوما عنيفا على نجيب ساويرس ويتهمه بالتحريض على الدولة ومؤسساتها

شن النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في سلسلة تغريدات على "تويتر"، هجوما حادا على رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقال بكري إن "نجيب ساويرس لا يتوقف عن توجيه اللوم إلى الدولة لأنها كما يقول لاتساوي بين القطاعين العام والخاص، هذا كلام يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية، فالقطاع الخاص له دور رئيس في عملية التنمية وأكبر دليل على ذلك هو مشاركة شركات ساويرس مع الدولة ومع القوات المسلحة التي تقف بحسم أمام محاولات سيطرة بعض المستغلين على مصادر الإنتاج والتحكم في سوق الأسعار".

نجيب ساويرس لايتوقف عن توجيه اللوم إلي الدوله لأنها كما يقول لاتساوي بين القطاعين العام والخاص ، هذا كلام يفتقد إلي الموضوعيه والمصداقيه ، فالقطاع الخاص له دور رئيس في عملية التنميه وأكبر دليل علي ذلك هو مشاركة شركات ساويرس مع الدوله ومع القوات المسلحه التي تقف بحسم — مصطفى بكري (@BakryMP) November 21, 2021

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وأضاف قائلا: "أتمنى من المهندس ساويرس أن يتوقف عن التشكيك في كل شيء، وأن يقول لنا بصراحة، هل أقام مصنعا في مصر، وهل ينكر أن ملياراته التي كونها من مصر كلها خارج البلد، كفاك تشكيكا وتحريضا ضد الدولة وتعمد الإساءة إلى دور قواتنا المسلحة في التنمية، جيشنا ينتج ويصنع لصالح شعبنا، أما الآخرون وأنت منهم فلاهم لهم إلا التكويش علي كل شيء لحسابه".

أمام محاولات سيطرة بعض المستغلين علي مصادر الإنتاج والتحكم في سوق الأسعار ، أتمني من المهندس ساويرس أن يتوقف عن التشكيك في كل شيء ، وأن يقول لنا بصراحه ، هل أقام مصنعا في مصر ، وهل ينكر أن ملياراته التي كونها من مصر كلها خارج البلد ، كفاك تشكيك وتحريض ضد الدوله وتعمد الإساءه — مصطفى بكري (@BakryMP) November 21, 2021

وأردف بالقول: "قبل أن تتكلم قل لنا كم حجم أموالك في مصر، وكم خارجها، ساعتها يحق لك الكلام ، أما غير ذلك إسمحلي، نحن أدري بالوطن الذي يبني بيد الرجال الشرفاء".

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس تعرض لحملة انتقادات واسعة إثر دفاعه عن مطربي المهرجانات الذين منعتهم نقابة الموسيقين من الغناء ولبعض مواقفه التي دافع فيها عن قيام بعض الفنانات بارتداء ملابس اعتبرها المصريون تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT