ساويرس يوجه 10 رسائل نارية لهاني شاكر اعتراضا على قرار "المهن الموسيقية"
أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن اعتراضه على قرارات نقابة المهن الموسقية وقف عدد من مؤدي المهرجانات عن الغناء، قائلا: "من حقي أسمع اللي أنا عايزه".
وأضاف ساويرس عبر فضائية mbc مصر مساء الجمعة: "الموضوع فيه نفسنة وغيرة، وفيه قانون في مصر وكل اللي اتمنعوا رفعوا قضية في القضاء الإداري".
وشملت رسائل سايروس لهاني شاكر التالي:
1-النقيب مش قيم على أذواق الناس.
2- الموضوع فيه نفسنة وغيرة.
3- أدعو كل اللي اتمنعوا من الغناء يرفعوا قضية في القضاء الإداري.
4-إحنا أحرار نسمع اللي بنحبه.
5-دورك كنقابة إنك تصرف أو تساعد أو تعالج نجم تابع للنقابة.
6- لست رقييا على المصنفات الفنية، طب أنا مبيعجبنيش غناك.
7-الجمهور من يقرر إيه اللي ينفع يتسمع، واللي مش عاجبه المهرجانات يقفل التليفزيون.
8-تعبنا من الناس اللي جاية تفرض علينا طريقتها.
9-قطع الأرزاق ربنا مش بيسامح فيها.
10-من حقي أسمع اللي أنا عايزه.
وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع 20 مغني مهرجانات من الغناء أبرزهم حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة وحنجرة، مسلم، وآخرون.
المصدر: القاهرة 24
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.