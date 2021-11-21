محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يوم الأحد، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.

وبحث محمد بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف المستويات، خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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المصدر: وسائل إعلام + وكالات