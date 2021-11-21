شيخ الأزهر يعلق على اليوم العالمي للمتحولين جنسيا

أعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب عن رفضه لهوس التحول الجنسي، مؤكدا أن "التحول في الجنس دون ضرورة طبية هو انحراف واضح عن سنة الله في خلقه".

وكتب على "تويتر": "التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية".

وأضاف أن "الله خلق الإنسان وصوره في أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته سبحانه"، مشددا على أن "التحول الجنسي هو محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة".

خلق الله الإنسان وصوره في أحسن صورة وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته وما نراه اليوم من «هوس التحول الجنسي» دون ضرورة طبية قاطعة؛ لهو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية ثم هو محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) November 21, 2021

المصدر: RT