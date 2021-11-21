 
مباشر

شيخ الأزهر يعلق على اليوم العالمي للمتحولين جنسيا

أخبار العالم العربي

شيخ الأزهر يعلق على اليوم العالمي للمتحولين جنسيا
Reuters
شيخ الأزهر أحمد الطيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsd9

أعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب عن رفضه لهوس التحول الجنسي، مؤكدا أن "التحول في الجنس دون ضرورة طبية هو انحراف واضح عن سنة الله في خلقه".

وكتب على "تويتر": "التحول الجنسي دون ضرورة طبية قاطعة هو أمر تأباه الفطرة الإنسانية السوية، وترفضه كل الأديان الإلهية".

وأضاف أن "الله خلق الإنسان وصوره في أحسن صورة، وأراد لهذا الكون أن يسير وفق حكمته وإرادته سبحانه"، مشددا على أن "التحول الجنسي هو محاولة بائسة لتغيير خلق الله، واتباع للشهوات تحت دعاوى الحريات الزائفة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا