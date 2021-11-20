عودة 8 مهاجرين يمنيين بينهم امرأتان وطفل من الحدود البولندية

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية اليمنية عودة 8 مهاجرين بينهم امرأتان وطفل إلى البلاد من الحدود البولندية، في حين توفي مهاجر تاسع جراء البرد القارس هناك.

وقالت الوزارة في بيان لها إن سفارتها لدى وارسو تنتظر تقرير السلطات حول ملابسات وفاة مواطنها في سبتمبر الماضي، فيما تستكمل إجراءات الدفن المقرر الأحد بحضور شقيق المتوفي الذي تم تسهيل سفره إلى بولندا.

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وأوضحت أن عدد اليمنيين المتواجدين حاليا في الأراضي البولندية هم تسعة مهاجرين جميعهم من الذكور البالغين، مطالبة السلطات البولندية بتسهيل إجراءات عودتهم إلى اليمن.

وأكدت الخارجية اليمنية أنها تتابع أوضاع اليمنيين العالقين عبر سفارتيها في موسكو ووارسو، كما جددت دعوة مواطنيها إلى تجنب الهجرة غير الشرعية.

المصدر: "رويترز"