مشاهد جريئة للممثلة الجزائرية شيرين بوتلة تثير جدلا كبيرا (فيديو)

أثارت الممثلة الجزائرية شيرين بوتلة جدلا كبيرا في الجزائر بظهورها في مشاهد جريئة في الفيلم الفرنسي Christmas Flow.

ويتحدث الفيلم عن قصة حب بين ملاكم شهير وصحفية جادة في عملها تلعب دورها الفنانة بوتلة.

وتجمع الممثلة بوتلة في الفيلم الفرنسي المعروض على شبكة "نيتفليكس" مشاهد جريئة مع بطل الفيلم، ما يتنافى مع الأخلاق، حسب تعليقات الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "أوراس" ليست المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة الجزائرية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق لبطلة مسلسل "الخاوة"، الظهور في فيديو تدافع فيه عن المثلية الجنسية.

وكان أول ظهور لشيرين بوتلة وهي قريبة الموسيقار صافي بوتلة والد النجمة الهوليودية صوفيا بوتلة، في عام 2017 في مسلسل "الخاوة"، كما كان لها ظهور في فيلم "بابيشة" للمخرجة مونيا مدور الذي شارك في مسابقة "أسبوعي المخرجين" في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وبعد الانتقاد الكبير الذي طال شيرين بوتلة بسبب مشاهدها في الفيلم الفرنسي، دعت الفنانة الجزائريين بالتوقف عن الانتقاد السلبي، قائلة: "الجزائريون ليسوا مثاليين ومقدسين، أصبحت أخجل لارتباط اسمي بأشخاص يفكرون بهذا الشكل".

المصدر: موقع "أوراس"