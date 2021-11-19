اليمن.. "ألوية العمالقة" تعلن سيطرتها على مناطق استراتيجية بالحديدة وتعز

أعلنت قوات "ألوية العمالقة" المقاتلة ضمن القوات اليمنية الحكومية السيطرة على مناطق استراتيجية جنوب محافظة الحديدة، وغرب محافظة تعز.

وقالت "ألوية العمالقة" في بيان أصدرته على موقعها الرسمي إن "القوات المشتركة شنت هجوما واسعا من عدة محاور وتمكنت من تطهير مناطق استراتيجية والسيطرة عليها وهي: مصنع الطوب، وادي ظمي، سوق ظمي، وادي عرفان، وجبل الغازية الاستراتيجي وصولا إلى جبل البراشا المطل على منطقة ظمي".

كما أشار المركز الإعلامي لـ"العمالقة" إلى أن القوات المشتركة سيطرت أيضا على جبل عمر ومنطقة المحجر شمال النجيبة الرابطة بين محافظة تعز ومديرية حيس.

وحسب المركز، خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة مع الحوثيين استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشير إلى أن تلك المعارك "أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فضلا عن تدمير أطقم وعربات وأسلحة ثقيلة تابعة للجماعة".

المصدر: RT