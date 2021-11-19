مقتل طفلين بانفجار لغم في تدمر السورية

Reuters شاحنة تابعة للجيش السوري عند مشارف تدمر ـ أرشيف

قتل طفلان وأصيب آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في منطقة الجمعيات السكنية بمدينة تدمر وسط سوريا، مساء اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني وليد عودة أن كادر المشفى أجرى الإسعافات اللازمة للمصابين اللذين تعرضا لجروح وسحجات مختلفة نتيجة انفجار اللغم قبل أن يتم نقلهما إلى مشافي حمص.

وقالت الوكالة إن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات وفي الحدائق لإلحاق أكبر ضرر بالأهالي وترهيبهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب.

المصدر: "سانا"