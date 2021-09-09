سوريا.. لغم يودي بحياة أسرة كاملة غرب تدمر

لقي رجل وزوجته وابنته مصرعهم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البيارات الغربية غرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وأفادت "سانا" بأن "لغما من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجر في منطقة البيارات الغربية غرب مدينة تدمر ما أدى إلى مقتل رجل وزوجته في العقد الخامس من عمرهما وابنتهما الطفلة 5 سنوات وإصابة ابنهما بجروح وهم من سكان بادية تدمر".

هذا وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي.