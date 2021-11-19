تونس.. القضاء يفرض غرامة على نبيل القروي

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت قرارا بتغريم نبيل القروي بـ20 مليون دينار.

وأضافت "موزاييك" أن الحكم صدر من أجل جريمة ديوانية، وهي عدم التصريح وإرجاع محاصيل ومداخيل صادرات إلى الخارج.

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وكانت وسائل إعلام تونسية قد كشفت أن السلطات الجزائرية أفرجت عن رجل الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه.

وأفادت إذاعة "الجوهرة أف أم" التونسية يوم الاثنين بأنه تم إطلاق سراح الأخوين نبيل وغازي القروي الموقوفين في الجزائر مع مواصلة الأبحاث معهما وهما خارج السجن.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إطلاق سراح بقية الموقوفين معهما في قضية التسلل خلسة إلى التراب الجزائري مع مواصلة التحري في القضية.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية