تونس.. تداول فيديو لنبيل القروي في إسبانيا وتساؤلات حول إمكانية هروبه من الجزائر

تداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا لرئيس "حزب قلب تونس"، المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي في إسبانيا.

وأثارت المنشورات الجدل حول تمكنه من "الهروب" من الجزائر حيث يحاكم بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

ونشر مدون تونسي يعيش في إسبانيا مساء السبت فيديو وصورا لنبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "نبيل القروي في برشلونة (إسبانيا)، رأيته اليوم يتجول هناك.. بالصدفة سمعت اثنين يتحدثان باللهجة التونسية".

وأضاف: "حسب وسائل الإعلام، يفترض وجوده الآن مع شقيقه في الجزائر الشقيقة!".

وتابع قائلا: إذا كان من وثقته شبيه القروي فاخبروني حتى أحذف ما نشرته.

وبينما شكك البعض بصحة الفيديو والصور التي نشرتها أيضا عدة وسائل إعلام محلية تونسية، تحدث آخرون عن إمكانية هروب الأخوين القروي بعد الإفراج عنهما في الجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية قررت قبل أيام إطلاق سراح الأخوين القروي، حيث يحاكمان بتهمة اجتياز الحدود، على أن يتواصل التحقيق معهما وهما في حالة سراح.

المصدر: RT + "فيسبوك"