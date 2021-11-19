مصر وقبرص واليونان وفرنسا تناقش الأوضاع في شرق المتوسط

يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكرى، مع وزراء خارجية كل من اليونان وقبرص وفرنسا، تطورات الأوضاع في شرق المتوسط.

جانب من اللقاء الذي يجمع وزير الخارجية #سامح_شكري بنظرائه من كل من اليونان وقبرص وفرنسا بالعاصمة أثينا

🇪🇬🇬🇷🇨🇾🇫🇷@GreeceMFA@CyprusMFA@francediplo_ARpic.twitter.com/JCfDNKtP5g — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 19, 2021

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وبحث وزراء خارجية الدول الأربع أيضا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل والخليج العربي. كما يبحث وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس مع نظرائه المصري سامح شكري، والفرنسي جون إيف لو دريان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس التعاون في مجال الطاقة والهجرة، وتغير المناخ. وتتطرق المباحثات الرباعية كذلك إلى التعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي ختام اجتماعهم بعد ظهر اليوم، يعقد الوزراء الأربعة مؤتمرا صحفيا، على أن يعقد وزير خارجية اليونان لقاء منفصلا مع نظيره الفرنسي لبحث العلاقات الثنائية في ضوء التوقيع مؤخرا على اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية والدفاعية"، فضلا عن الأوضاع فى شرق المتوسط، والتطورات فى منطقة الساحل وتعزيز التعاون فى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: اليوم السابع