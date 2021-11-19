 
مباشر

سوريا.. جماعات مسلحة تعتدي بالقذائف الصاروخية على بلدة في ريف حماة

أخبار العالم العربي

سوريا.. جماعات مسلحة تعتدي بالقذائف الصاروخية على بلدة في ريف حماة
AP
عناصر في تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلب السورية (أرشيف).
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrt8

جددت الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف محافظة إدلب، اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة باستهدافها منازل المواطنين في قرية جورين بعدد من القذائف الصاروخية.

إقرأ المزيد
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 عملية قصف من قبل إرهابي
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 عملية قصف من قبل إرهابي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

وأفادت وكالة "سانا" اليوم الجمعة، بأن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدفت بـ 5 قذائف صاروخية منازل المواطنين في بلدة جورين التابعة لسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: "سانا"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا