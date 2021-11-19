سوريا.. جماعات مسلحة تعتدي بالقذائف الصاروخية على بلدة في ريف حماة

جددت الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف محافظة إدلب، اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة باستهدافها منازل المواطنين في قرية جورين بعدد من القذائف الصاروخية.

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وأفادت وكالة "سانا" اليوم الجمعة، بأن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدفت بـ 5 قذائف صاروخية منازل المواطنين في بلدة جورين التابعة لسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: "سانا"