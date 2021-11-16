مركز المصالحة الروسي يرصد 12 عملية قصف من قبل إرهابي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 12 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا​​​.

وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 12 عملية إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة " الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 11 في محافظة حلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية".

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وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: "سبوتنيك"