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الدفاع الروسية: مقتل عسكريين سوريين اثنين بنيران "النصرة" في إدلب

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الدفاع الروسية: مقتل عسكريين سوريين اثنين بنيران
Sputnik Михаил Алаеддин
وحدات من الجيش السوري.
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكريين سوريين اثنين بنيران قناص من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

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وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 10 عمليات استهداف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 5 منها في محافظة حلب، و4 في محافظة إدلب و1 في محافظة اللاذقية".

وأضاف كوليت أن عسكريين سوريين اثنين قتلا وأصيب آخر بنيران قناصين من "جبهة النصر" في إدلب، كما جرح عسكري في محافظة حلب بقصف بقذائف هاون من المسلحين.  

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT

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