كوزنتسوفا تدعو الأسد لمواصلة العمل على عودة الأطفال من سوريا

اقترحت نائبة رئيس مجلس دوما الروسي آنا كوزنتسوفا، في اجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، استمرار العمل على عودة الأطفال الروس من مخيمات اللاجئين إلى وطنهم.

وجاء في نص الرسالة التي وجهتها كوزنتسوفا إلى الرئيس السوري: "من المهم إطلاع المجتمع الدولي الواسع على مشاكل الأطفال في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية، إذ يتم انتهاك جميع قواعد القانون عندما لا تستطيع الدول أخذ مواطنيها القصر من أراضي المخيمات لأسباب بعيدة الاحتمال وعقبات من إدارة المخيمات".

وأوضحت: "على سبيل المثال، روسيا مستعدة لإعادة 140 طفلا إلى وطنهم.. لقد تم وضع جميع الوثائق ولكن في المرة الماضية تمكنا من إعادة 23 طفلا فقط ".

وأضافت: "تتطلب المشكلة ككل مقاربات جديدة بمشاركة الخبراء، كثيرون في الميدان الدولي يتحدثون عن مشاكل اللاجئين، وعن الكارثة الإنسانية على أراضي المخيمات، ولكن في معظم الحالات لا توجد إجراءات حقيقية من شأنها المساعدة في إنقاذ الأطفال من هذه المناطق".

من جهته، أكد المكتب الصحفي لكوزنتسوفا، أن "الرئيس السوري بشار الأسد يؤيد مقترحات نائب رئيس مجلس الدوما وأعرب عن استعداده لمواصلة العمل في هذا الاتجاه، مؤكدا الحاجة إلى تعاون أوسع للمساعدة في حل حقوق اللاجئين والقضايا المتعلقة بإشراك الوزارات والإدارات ذات الصلة في سوريا".

وبدأ العمل في تحديد مكان وعودة مواطنين قاصرين من روسيا الموجودين في العراق وسوريا إلى وطنهم في صيف عام 2017، وفي المجموع، أعيد بالفعل أكثر من 300 طفل من مخيمات اللجوء.

المصدر: "نوفوستي"