موسكو: آلاف الأطفال لا يزالون في مناطق سوريا والعراق الملتهبة

أشارت مفوضة حقوق الطفل في روسيا آنا كوزنتسوفا، إلى وجود أكثر من 500 طفل أجنبي في مناطق العراق المضطربة، وآلاف الأطفال الأجانب في مخيمات سوريا.

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وأضافت كوزنتسوفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "تمكنّا من إعادة أطفالنا من العراق ونحن نعلم أن أكثر من 500 طفل من مواطني الدول المختلفة، لا يزالون في سجن بغداد، كما أن آلاف الأطفال الأجانب يقبعون في مخيمات سوريا".

وأشارت إلى أن روسيا تمكنت من العثور على وسيلة قانونية فعالة لإنقاذ الأطفال من مناطق القتال، لافتة إلى ضرورة تجاوز النظرة المتحاملة على هؤلاء الأطفال.

المصدر: نوفوستي