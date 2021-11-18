ليبيا.. وزيران سابقان في حكومة الوفاق يقدمان أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية
Reuters Suhaib Salem
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تشهد الانتخابات الرئاسة الليبية ترشح عدد من المسؤولين والسياسيين في البلد، حيث تقدم اليوم وزيران سابقان بأوراق ترشحهما لهذه الانتخابات.
وقدم كل من فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، وعثمان عبدالجليل، وزير التعليم السابق بهذه الحكومة، أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية المقبلة في مقر المفوضية بطرابلس.
وسبق أن أعلنت المفوضية في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.
وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.
المصدر: RT
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