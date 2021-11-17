ماذا يعني ترشح ابن القذافي لانتخابات الرئاسة الليبية

كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول نقاط القوة التي يتمتع بها سيف الإسلام القذافي عن سواه من الساعين إلى رئاسة ليبيا.

وجاء في المقال:أصبح معروفا، الأحد، أن سيف الإسلام القذافي قد ترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

قال رئيس الخدمة الصحفية بالمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا خالد المناعي، لوكالة الأناضول، إن القذافي تقدم بطلب رسمي للمشاركة في الانتخابات المقبلة في مدينة سبها. وقال إن سيف الإسلام القذافي وصل بنفسه إلى مكتب المفوضية العليا للانتخابات لاستكمال الطلب.

وفي الصدد، قال رئيس "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث، يفغيني ساتانوفسكي: "معمر القذافي، رمز العصر الذهبي" في ليبيا. لذلك، إذا اتفقت القبائل الليبية - وهي التي ستقرر موضوع الرئيس - على ترشيح سيف الإسلام القذافي، فسيكون حاكمهم وحكمهم ويقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية. على أية حال، سيكون الوضع هناك أفضل مما هو عليه الآن".

وقال ساتانوفسكي إن احتمال فوز القذافي الابن بالانتخابات مرتفع أيضا كونه لا توجد قوة جدية وراءه. ولكن "وصول سيف الإسلام إلى السلطة لا يعني أن جماعة أو قوة سياسية ما قد هزمت أخرى. وهنا ميزته". وبحسب ساتانوفسكي، فمن دون وجود زعيم على مسافة متساوية من جميع القوات الليبية، سيمضي زمن طويل قبل أن يتحقق السلام في البلاد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب