قطر ومصر توقعان اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة

أعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، توقيع دولة قطر اتفاقيات مع مصر، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

وجاء إعلان المريخي عن الاتفاقات خلال اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وأشار الوزير القطري إلى أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية.

كما نوه بأهمية تفاهمات التهدئة الحالية، وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، والتواصل بين كافة الأطراف لتهدئة الأوضاع في المنطقة.

ولفت إلى أن "دولة قطر دأبت على تقديم العديد من المنح المالية ومشاريع الدعم الإنساني والتدخل الإغاثي العاجل، بغية تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق".

المصدر: "قنا"