الرئيس الفلسطيني: لا نقبل تصنيف مؤسسات فلسطينية على أنها إرهابية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تصنيف إسرائيل لمنظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"، وهو تصنيف أعلنته في أكتوبر الماضي، وصادق عليه الجيش الإسرائيلي مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء عباس سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفييد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس: "إننا لا نقبل بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية بالإرهابية من قبل سلطات الاحتلال، كما ولا نقبل باستمرار التنكيل بالأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء".

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن في 22 أكتوبر الماضي وضع 6 منظمات فلسطينية غير حكومية بينها مؤسستا "الحق" و"الضمير" العاملتان في مجال حقوق الإنسان، على القائمة السوداء بذريعة علاقاتها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وفي 7 من الشهر الجاري صادق الجيش الإسرائيلي على قرارات التصنيف تلك، الأمر الذي يجعلها "غير قانونية" ويعرقل نشاطها في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: وفا + RT