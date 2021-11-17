مراسلتنا: إصابة إسرائيليين وإطلاق نار على فلسطيني للاشتباه بتنفيذه عملية طعن في القدس

أفادت مراسلتنا بأن إسرائيليين اثنين أصيبا بجروح، اليوم الأربعاء، فيما تم إطلاق النار على فلسطيني للاشتباه بتنفيذه عملية طعن في القدس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء طعنات بالقرب من مدرسة أتريت كوهانيم الدينية، بالبلدة القديمة في القدس.

وأشارت مواقع فلسطينية إلى أن قوات إسرائيلية "أطلقت النار باتجاه شاب في شارع الواد في القدس القديمة"، مضيفة أنه "لم تُعرف حتى الآن مدى خطورة إصابة الشاب".

المصدر: RT + مواقع إسرائيلية وفلسطينية