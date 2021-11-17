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التحالف العربي: تنفيذ 29 عملية استهداف للحوثيين في مأرب والبيضاء خلال الساعات الماضية

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التحالف العربي: تنفيذ 29 عملية استهداف للحوثيين في مأرب والبيضاء خلال الساعات الماضية
AFP
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 29 عملية استهداف لـ"مليشيات الحوثي" في مأرب والبيضاء في الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، إنه "تم تنفيذ 29 عملية استهداف لمليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء في الـ24 ساعة الماضية، وتدمير منظومة دفاع جوي و22 آلية تابعة للمليشيا"، لافتا إلى أن الخسائرالبشرية تجاوزت الـ 90 عنصرا حوثيا.

وأضاف: "نفذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي في اليمن لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

المصدر: "عكاظ"

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