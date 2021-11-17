حاكم مصرف لبنان يطلب تدقيق معاملات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية مستمرة"

قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الأربعاء، إنه طلب من شركة مراجعة مرموقة التدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية مستمرة".

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وأضاف سلامة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطلاع السلطات القضائية والأشخاص الآخرين المعنيين على المراجعة، مشيرا إلى أنه لم يخف ثروته الشخصية مطلقا.

ويخضع سلامة للتحقيق في ثلاث دول أوروبية، بما في ذلك تحقيق سويسري بدأ في يناير بشأن مزاعم "غسل أموال على نحو خطير" في مصرف لبنان المركزي، تضم أرباحا بقيمة 300 مليون دولار لشركة يملكها شقيقه.

المصدر: رويترز