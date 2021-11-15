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باسيل: هل تجوز ملاحقة سلامة دوليا فيما لم يتبين بعد أن القضاء في لبنان قد ادعى عليه؟

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باسيل: هل تجوز ملاحقة سلامة دوليا فيما لم يتبين بعد أن القضاء في لبنان قد ادعى عليه؟
Reuters
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علق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على قرار السلطات القضائية في لوكسمبرغ بفتح دعوى جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

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وفي تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، تساءل باسيل: "هل يجوز ان يلاحق قضائيا حاكم مصرف لبنان وتنتقل ملاحقته من مرحلة الادعاء الى التحقيق في عدة دول أوروبية، فيما لم يتبين بعد أن القضاء في لبنان قد ادعى عليه، وهو المعني الأول في الجرائم الخطيرة الملاحق بها دوليا، وهي تتعلق بتبييض الأموال؟ أهكذا تستعاد الثقة بالليرة اللبنانية؟".

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات القضائية في لوكسمبورغ فتحت، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول.

المصدر: RT

 

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