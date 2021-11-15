بعد سويسرا وفرنسا.. لوكسمبورغ تفتح قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان

فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول، بحسب وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

وذكرت "رويترز" أن متحدثا باسم مصرف لبنان لم يرد على طلب التعليق على فتح السلطات القضائية في لوكسمبورغ، دعوى قضائية بحق رياض سلامة.

يذكر أن لوكسمبورغ، أصبحت الدولة الأوروبية الثالثة التي تلاحق سلامة قضائيا، بعد سويسرا وفرنسا.

IMPACT: Luxembourg has become the third European country — after France and Switzerland — to open a criminal case into Lebanon’s Central Bank Governor Riad Salame.



Salame's secret overseas assets were the focus of two OCCRP investigations.https://t.co/LRksLrbZQw — Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) November 12, 2021

وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد نشر في عدة تحقيقات سابقة، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.

المصدر: "رويترز"+ وكالات