 
مباشر

بعد سويسرا وفرنسا.. لوكسمبورغ تفتح قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان

أخبار العالم

بعد سويسرا وفرنسا.. لوكسمبورغ تفتح قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqn1

فتحت السلطات القضائية في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، قضية جنائية تتعلق بحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وما يملكه من أصول، بحسب وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد
استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقضايا اختلاس أموال
استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقضايا اختلاس أموال

وذكرت "رويترز" أن متحدثا باسم مصرف لبنان لم يرد على طلب التعليق على فتح السلطات القضائية في لوكسمبورغ، دعوى قضائية بحق رياض سلامة.

يذكر أن لوكسمبورغ، أصبحت الدولة الأوروبية الثالثة التي تلاحق سلامة قضائيا، بعد سويسرا وفرنسا.

وكان "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد نشر في عدة تحقيقات سابقة، أن سلامة يملك ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك ما يقرب من 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه رجا شركة واحدة مسجلة باسمه.

المصدر: "رويترز"+ وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا