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مصر.. مسؤول يشرح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة بعد ظهورها في أسوان

أخبار العالم العربي

مصر.. مسؤول يشرح إمكانية وصول العقارب والثعابين إلى القاهرة بعد ظهورها في أسوان
Reuters Jorge Lopez
العقرب
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أكد رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية في مصر شاكر أبو المعاطي إمكانية وصول العقارب والثعابين التي ظهرت في أسوان الأسبوع الماضي، إلى العاصمة القاهرة.

وقال أبو المعاطي في تصريح لقناة "صدى البلد": "يمكن أن تصل العقارب والثعابين إلي القاهرة من خلال النيل بفعل التغيرات المناخية، لكن في النهاية العمارات السكنية والبنايات تجعل من الصعب انتشارها في القاهرة".

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وكشف عن أسباب ظهور العقارب والثعابين في مدينة أسوان، موضحا أن "العقارب والثعابين تسكن في الجبال وتختفي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعند هطول الأمطار تجرفها السيول من الجبال وتبدأ في الانتشار".

وقدم عدة نصائح لقاطني ومزارعي محافظات الجنوب، أبرزها توخي الحذر عند هطول الأمطار وارتداء الحذاء أثناء السير حتى لا يتعرضون للدغات العقارب أو الثعابين.

وأشار إلى أن انتشار الحشرات والعقارب والثعابين في أسوان حالة مؤقتة، وعندما تجف مياه الأمطار ستعود مرة أخرى إلى جحورها.

ونصح جميع المواطنين بضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى عند التعرض للدغات العقارب أو الثعابين.

المصدر: "صدى البلد" 

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