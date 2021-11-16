الجيش الإسرائيلي: السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تفقدت نفقا حفره "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد التي تزور إسرائيل، تفقدت نفقا حفره "حزب الله" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" إن "السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم نفذت جولة تفقدية إلى جيش الدفاع في إطار زيارتها إلى إسرائيل".

وأضاف أنها تفقدت عدة مواقع حيث عرض أمامها مسؤولون كبار في مقدمتهم نائب رئيس الأركان "التحديات الأمنية والرد العملياتي في مواجهتها".

وتابع أنها "تفقدت نفقا إرهابيا على الحدود اللبنانية حفره حزب الله، حيث استعرضت التحديات الإقليمية والوضع في لبنان بالإضافة إلى تموضع وتعظم قدرات حزب الله في لبنان والتأثير الإيراني في المنطقة".

وأشار إلى أنها اطلعت على "التموضع الإيراني والفرص الإقليمية في أعقاب اتفاقيات أبراهام".

قامت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم بجولة تفقدية الى جيش الدفاع في إطار زيارتها إلى إسرائيل. لقد قامت السفيرة الأمريكية بزيارة تفقدية في عدة مواقع حيث عرض أمامها مسؤولون كبار في مقدمتهم نائب رئيس الأركان التحديات الأمنية والرد العملياتي في مواجهتها pic.twitter.com/qTelrAy2tF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2021

المصدر: RT