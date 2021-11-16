روسيا: ننوي جذب استثمارات من دول الخليج والغرب لإعادة إعمار سوريا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن روسيا تنوي جذب استثمارات من دول منطقة الخليج والغرب لإعادة إعمار سوريا.

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وقال لافرينتييف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء إن هذه الدول "تتوفر لها قدرات مالية كافية لتقديم المساعدة المالية التي تحتاج إليها سوريا بدرجة كبيرة، بما في ذلك على صعيد الاستثمارات وإعادة إعمار المنشآت المدمرة".

كما ذكر أن روسيا تأمل في جذب أموال من البنك الدولي لإعادة إعمار محطات الطاقة الكهرومائية في سوريا.

وأوضح أن سلسلة محطات توليد الكهرباء على نهر الفرات في سوريا تم بناؤها خلال الحقبة السوفييتية وهذه المنشآت تحتاج الآن إلى تحديث كبير.

وقال لافرينتيف: "إنه مشروع مكلف للغاية... نأمل أن نتمكن من إقناع المانحين الدوليين بتمويل هذا المشروع، بما في ذلك، على حساب أموال البنك الدولي".

المصدر: وكالات