 
مباشر

روسيا: تمكنا من حماية المشاريع الإنسانية في سوريا من عقوبات "قانون قيصر" الأمريكي

أخبار العالم العربي

روسيا: تمكنا من حماية المشاريع الإنسانية في سوريا من عقوبات
Sputnik Нина Зотина
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqzn

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن موسكو تمكنت من حماية المشاريع الإنسانية في سوريا من العقوبات الأمريكية المفروضة في إطار "قانون قيصر".

إقرأ المزيد
وزير الاقتصاد السوري: الانفتاح العربي هو أحد أهم مؤشرات التعافي السوري وأكثرها تأثيرا
وزير الاقتصاد السوري: الانفتاح العربي هو أحد أهم مؤشرات التعافي السوري وأكثرها تأثيرا

وقال لافرينتييف، في تصريح صحفي أدلى به الأربعاء: "تمكننا عمليا من جعل كل المشاريع الإنسانية في سوريا غير مستهدفة بموجب قرار لوزارة الخزانة الأمريكية، بإجراءات ما يسمى بقانون قيصر. إنها بداية جيدة".

وفرضت الولايات المتحدة منذ العام 2004 سلسلة من العقوبات على سوريا وسلطات البلاد وكثفت استخدام هذه الآلية خاصة بعد اندلاع الأزمة في البلاد عام 2011.

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.

وتستهدف هذه العقوبات القطاعات الأساسية للاقتصاد السوري وسلطات البلاد والجهات الداخلية والخارجية التي تدعم العمليات العسكرية للحكومة، وذلك في الوقت الذي تستولي فيه الولايات المتحدة على مجموعة من أكبر الحقول النفطية السورية وتسعى إلى منع استعادة دمشق السيطرة عليها.

وفي 7 مايو وقع الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، على أمر بتمديد عقوبات الولايات المتحدة ضد سوريا لعام واحد.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا