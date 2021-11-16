غالبيتهم لبنانيون.. الكويت تمنع 100 وافد من تجديد إقامتهم

وضع جهاز أمن الدولة الكويتي أسماء 100 وافد على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم بالبلاد عند انتهائها، وسيتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقاماتهم وفق ما نقلته صحيفة "القبس".

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وقالت مصادر أمنية مطلعة للصحيفة إن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية.

وأوضحت أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لـ"حزب الله"، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل غسل الأموال.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قالت أمس الاثنين إن السلطات أوقفت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، بسبب "عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي".

وتأتي خطوة الكويت في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية يعيشها لبنان مع دول الخليج، منذ تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي انتقد فيها التدخل السعودي في اليمن ووصفه بـ"الاعتداء".

المصدر: "القبس"