الكويت تتخذ إجراء جديدا بحق لبنان

قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن السلطات أوقفت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، بسبب "عدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي".

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وأشارت الصحيفة، اليوم الاثنين، إلى أن وزارة الخارجية الكويتية أضافت لبنان إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات إليها، بعد أيام من وقف التبرعات الخيرية إلى إثيوبيا.

وأوضحت نقلا عن مصادر مطلعة، أن هناك تخوفا كويتيا من أن يعصف أي انهيار اقتصادي في بيروت بأموال التبرعات، وأنه من منطلق الحرص على عدم ضياع هذه الأموال ارتأت الجهات الحكومية ذات العلاقة وقف التحويلات حتى إشعار آخر، وحتى استقرار الأوضاع في لبنان.

وتأتي خطوة الكويت في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية يعيشها لبنان مع دول الخليج، منذ تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي انتقد فيها التدخل السعودي في اليمن ووصفه بـ"الاعتداء".

المصدر: صحيفة الجريدة