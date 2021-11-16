مصر.. شاب يضحي بحياته لإنقاذ سيدة

تعرض مواطن مصري لحادث مأسوي أودى بحياته، عندما حاول إنقاذ سيدة من السرقة في وضح النهار، فبادر بملاحقة المجرمين الذين سرقوا هاتفها الجوال، مستغلا استقلاله موتوسيكل، فلقى حتفه.

إقرأ المزيد

وحسب مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، تعرض المدعو "محمد.ن"، والبالغ من العمر 30 عامًا، لحادث اصطدام من قبل المتهمين الثلاثة الذين تسببوا في مصرعه، نتيجة محاولته مساعدة السيدة، وإعادة الهاتف لها.

وقال المصدر إن الحادث وقع تحديدًا بمنطقة مزلقان شارع عرابي التابع لنجع الخطبة، ليقع على الأرض ويلقى مصرعه نتيجة الحادث، مؤكدًا أنه تم تحديد المتهمين عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع الذي وقع به الحادث.

وقال المصدر إن أعمال البحث عن المتهمين لضبطهم ما زالت جارية إلى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضهم للنيابة لتتولى التحقيقات في الواقعة، بمجرد إحضارهم.

المصدر: الوطن