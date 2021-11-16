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شاهد.. رد فعل إمام مسجد بعد الحكم عليه لإرتكابه جريمة جنسية في مصر

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شاهد.. رد فعل إمام مسجد بعد الحكم عليه لإرتكابه جريمة جنسية في مصر
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تعرض إمام مسجد إلى حالة إغماء داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات المنصورة في مصر، وذلك بعد نطق المحكمة الحكم عليه بالمؤبد وذلك لقيامه بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظه لها للقرآن الكريم.

شاهد.. رد فعل إمام مسجد بعد الحكم عليه لإرتكابه جريمة جنسية في مصر
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تفاصيل ارتكاب إمام مسجد جريمة جنسية بشعة في مصر
تفاصيل ارتكاب إمام مسجد جريمة جنسية بشعة في مصر

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم "سليمان فايد سليمان" إمام وخطيب مسجد، بالسجن المؤبد وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحق المدنى 15 ألف جنيه.

وقالت المحكمة أثناء الحكم، إن المتهم قام بهتك عرض الطفلة والتى لم تبلغ الثانية عشر من عمرها مستغلا سلطته عليها باعتباره محفظ لها للقرآن فالمتهم لم يحفظها ودنسها بجرمه.

وجاء الحكم بعد سماع هيئة المحكمة إلى أقوال الطفلة فى غرفة المداولة، وسماع دفاع المتهم الذى أكد أن تقرير الطب الشرعى لا يثبت قيامه بالتعدى عليها، كما تحدثت والدة الطفلة أمام المحكمة أنها قررت تحرير محضر بعد علمها بقيام المتهم بالتعدى على نجلتها أثناء درسا لحفظ القرآن الكريم، واستغل صغر الطفلة وهددها بالقتل فى حالة فضح أمره.

وتعود أحداث القضية عندما تقدمت والدة الطفلة "جنة" المجنى عليها ببلاغ فى مركز شرطة طلخا ضد المتهم إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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