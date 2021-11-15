 
مباشر

التحالف: نفذنا 26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

التحالف: نفذنا 26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqo7

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ "26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة".

وأوضح التحالف في بيان أن "الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة والقضاء على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".

كما أعلن عن تنفيذ "11 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، مجددا التأكيد على "أننا ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق أستوكهولم".

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا