التحالف: نفذنا 26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ "26 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة".
وأوضح التحالف في بيان أن "الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة والقضاء على أكثر من 140 عنصرا إرهابيا".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) November 15, 2021
التحالف: نفذنا (26) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام
كما أعلن عن تنفيذ "11 عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين"، مجددا التأكيد على "أننا ندعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص اتفاق أستوكهولم".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) November 15, 2021
التحالف: نفذنا (11) عملية استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.#واس_عام
المصدر: "واس"
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