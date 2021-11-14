"رويترز": تصعيد عسكري في الحديدة في ظل إعادة انتشار قوات موالية للحكومة اليمنية

أفادت وكالة "رويترز" بأن محافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن تشهد تصعيدا عسكريا بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي من جانب وجماعة الحوثيين من جانب آخر.

ونقلت الوكالة اليوم الأحد عن مصادر عسكرية وشهود عيان تأكيدهم أن اشتباكات اندلعت في جنوب مدينة الحديدة في ساعات متأخرة من يوم أمس، بعد أن تقدمت قوات الحوثيين إلى منطقة انسحبت منها قوات يمنية موالية للتحالف.

وقال مصدران عسكريان وسكان محليون للوكالة إن طيران التحالف شن غارات على مديرية الفازة جنوبي الحديدة، بينما استمرار الاشتباكات بين الحوثيين وقوات يمنية موالية للتحالف ومدعومة من الإمارات حتى منتصف الليلة الماضية.

وتقع الفازة على بعد 15 كيلومترا عن مديرية الخوخة التي يسيطر عليها التحالف وفر إليها مئات اليمنيين بعد تقدم الحوثيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل إصدار "قوات العمالقة" الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والتحالف بيانا الجمعة الماضي أعلنت فيه عن انسحابها من مواقع في محيط ميناء الحديدة، واصفة ذلك "إعادة انتشار".

من جانبها، أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق "اتفاق السويد" الخاص بالوضع في محافظة الحديدة أن إعادة انتشار القوات هذه تأتي دون التنسيق معها.

وحثت البعثة الأممية المشرفة على تطبيق اتفاق الحديدة أمس الجانبين على ضمان سلامة المدنيين.

المصدر: "رويترز"