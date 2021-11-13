اليمن.. مقتل قائد بارز في القوات المشتركة خلال مواجهات مع الحوثيين جنوبي الحديدة

قُتل القيادي البارز في القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها، اللواء هيثم بري، اليوم السبت، في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "مواجهات دارت بين أركان حرب اللواء الرابع مقاومة تهامية هيثم بري ومجموعة من جنود اللواء، ومهاجمين من جماعة (أنصار الله) يحاولون اقتحام مديرية الخوخة الاستراتيجية جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل بري".

وأضاف أن "المواجهات التي دارت في منطقة الخيمة بضواحي الخوخة تأتي بعد رفض قوات بري تنفيذ الانسحاب الذي أعلنته قيادة القوات المشتركة".

وأكد المصدر "مقتل وإصابة عدد من مرافقي بري وأسر آخرين من (أنصار الله)"، مشيرا إلى "تقدم مقاتلي الجماعة باتجاه مركز مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة".

ويأتي ذلك غداة إعلان القوات اليمنية المشتركة أنها نفذت انسحابا من مناطق شرق وجنوب مدينة الحديدة.

المصدر: "سبوتنيك"