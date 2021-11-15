منح المفكر اللبناني محمد الحسيني الجنسية السعودية

حصل أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، محمد الحسيني، على الجنسية السعودية، ضمن قائمة ضمت خبراء في الطاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية.

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وقال الحسيني: "منحنا الجنسية السعودية بأمر كريم هو شرف كبير وفخر عظيم يجسد أجمل معاني الوفاء والولاء والانتماء".

وأشار إلى أن السعودية تتقدم بخطى جبارة في التطور الحضاري، انطلاقا من رؤية 2030 برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تشمل الرفد المستمر بالطاقات العلمية والفكرية، انسجاما مع حرص المملكة على إعلاء شأن الإنسان.

وأكد الحسيني على أن منح الجنسية السعودية هو "وفاء وولاء وانتماء ومسؤولية يفخر بها كل عربي وكل مسلم، ويرتب عليه مسؤولية الحفاظ على هذه الهبة الغالية".

وعرف الحسيني بنبذ الطائفية، ودعم الأطروحات الوسطية، ومقاومة محاولات تسييس الطائفة الشيعية.

المصدر: صحيفة عكاظ