"هيئة الأسرى": إسرائيل تواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي بظروف قاسية في سجن ايشل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية تواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي، بظروف صعبة وقاسية داخل زنازين العزل في سجن ايشل.

وأضافت الهيئة، أن "الأسير الزبيدي محتجز داخل زنازنة تفتقد لأدنى مقومات الحياة الآدمية في قسم يحتجز سجناء جنائيين يصرخون طوال الوقت".

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المعتقل تواصل حرمان الزبيدي من إدخال حاجياته من الملابس.

المصدر: RT